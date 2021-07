Baby-sitting dating Espace Jeunes Anne Frank, 11 décembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Baby-sitting dating

Espace Jeunes Anne Frank, le samedi 11 décembre à 15:00

Dans le cadre de son **Relais Baby-sitting**, l’Espace Jeunes Anne Frank vous accueille pour une rencontre parents baby-sitters : Baby-sitting dating de 15h à 17h samedi 11 décembre 2021 ——————————————————– L’Espace Jeunes organise une rencontre parents baby-sitters sous la forme d’un rendez-vous rapide. Le principe est simple : parents et baby-sitters se retrouvent pour faire connaissance et échanger sur leurs besoins et disponibilités lors d’un moment convivial. L’occasion de se présenter… avant de prendre date ! **Le relais baby-sitting** a pour mission de mettre en relation à Issy-les-Moulineaux de jeunes étudiants avec les familles en recherche de solution de gardes occasionnelles pour leurs enfants, le temps d’une soirée, d’un week-end ou même pendant les vacances. Les parents sollicitant ce service sont invités à rencontrer les jeunes directement afin de confirmer leur choix et de définir précisément avec eux la mission qu’ils leur confient, ainsi que les conditions afférentes : rémunération, horaires, règles de vie quotidienne. Les jeunes de 15 à 21 ans qui postulent aux offres de baby-sitting sont encouragés à suivre la **formation Baby-sitting** dispensée par l’Espace Jeunes Anne Frank. [[https://www.youtube.com/watch?v=GUACUSOA1Ug](https://www.youtube.com/watch?v=GUACUSOA1Ug)](https://www.youtube.com/watch?v=GUACUSOA1Ug)

Entrée libre

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire connaissance et échanger sur leurs besoins et disponibilités lors d’un moment convivial

Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T15:00:00 2021-12-11T17:00:00