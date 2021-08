Montigny-le-Bretonneux Hôtel de ville Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Baby sit’dating Hôtel de ville Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

Baby sit’dating Hôtel de ville, 25 septembre 2021, Montigny-le-Bretonneux. Baby sit’dating

Hôtel de ville, le samedi 25 septembre à 09:00

Vous avez plus de 16 ans ? Vous êtes lycéen ou étudiant ? Vous habitez ou étudiez à Montigny-le-Bretonneux, ou êtes étudiant à l’UVSQ ? Participez à la 10ème édition du Baby sit’dating organisé par le Pôle Jeunesse de la mairie de Montigny-le-Bretonneux ! Vous pourrez être mis en relation avec des familles à la recherche d’un ou d’une baby-sitter pour leur(s) enfant(s) . Ce contact direct sur le modèle d’un job dating permettra ainsi aux familles de convenir d’un éventuel accord en vue d’un baby-sitting occasionnel ou régulier à partir de cet automne jusqu’à l’année prochaine. Vous pourrez également vous former à la fonction de baby-sitter en participant à plusieurs ateliers : – Atelier CV le 14/09 de 18h30 à 20h : participation gratuite sur inscription / nombre de places limitées. – Ateliers baby sitting le 25/09 de 14h à 17h (connaissance de l’enfant, notions de sécurité, responsabilité, idées d’activités simples, notions pour préparer un goûter ou un repas équilibré) : participation gratuite sur inscription / nombre de places limitées. – Formation I.P.S.E.N. (Initiation aux Premiers Secours Enfant et Nourrisson) avec la Croix Rouge le 22/09 de 13h30 à 18h15 : participation de 8 € sur inscription / nombre de places limitées. Pré-inscription obligatoire : Jeunes : Par mail à [polejeunesse@montigny78.fr](mailto:polejeunesse@montigny78.fr) ou SMS au 06 75 35 18 43 « JE PARTICIPE BSD JEUNES » + Nom et numéro de téléphone Parents : Par mail à [polejeunesse@montigny78.fr](mailto:polejeunesse@montigny78.fr) ou SMS au 06 75 35 18 43 « JE PARTICIPE BSD PARENTS » + Nom et numéro de téléphone

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Organisé par la Ville de Montigny-le-Bretonneux Hôtel de ville 66 rue de la mare aux carats, 78180 montigny-le-bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T09:00:00 2021-09-25T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Hôtel de ville Adresse 66 rue de la mare aux carats, 78180 montigny-le-bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux lieuville Hôtel de ville Montigny-le-Bretonneux