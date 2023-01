Baby Sign – Leslie Colombat Montbazon, 22 février 2023, Montbazon .

Espace Vie Jean Guéraud Montbazon Indre-et-Loire

2023-02-22 11:00:00 – 2023-02-22

Montbazon

Indre-et-Loire

Atelier d’une heure pour aborder le concept des bébés signeurs et découvrir les signes autour de la journée de bébé et des émotions. Les grandes soeurs et grands frères sont les bienvenus. Bébé jusqu’à 18 mois et fratrie de 18 mois à 6 ans.

Mairie Montbazon

Montbazon

