Baby Rebonds MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 3 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mardi 03 mai 2022 au jeudi 05 mai 2022 :

mardi, mercredi, jeudi

de 10h00 à 12h00

payant

Autour de l’objet du ballon et à travers la danse contemporaine, explorez les actions de rouler, effleurer, tapoter… en famille, improvisez ensemble en fin de la séance.

Christina Towle et la compagnie Kivuko proposent des ateliers d’éveil corporel, Lune (ballon de baudruche) et Bounce Back (ballon de basket).

Nous débuterons l’atelier avec un échauffement ludique autour des actions de frotter, masser et tapoter pour réveiller le corps en douceur.

Après cet éveil corporel nous utiliserons l’objet du ballon, dans sa texture, sa lourdeur et/ou légèreté et sa forme, comme un invitation à la danse contemporaine, en étroit lien avec les créations chorégraphiques de Christina Towle/ Kivuko Compagnie Lune (autour du ballon baudruche) et Bounce back (autour du ballon de basket).

Les enfants joueront à incarner le ballon dans sa légèreté, sa suspension et son rebond. En utilisant le ballon comme partenaire de jeu, les enfants et les adultes exploreront les actions de rouler, effleurer, tapoter, ainsi que de passer le ballon à l’un et à l’autre, de le garder dans les mains et/ou en équilibre sur le corps. Les parents et les enfants seront inviter à former un binôme ou trinôme pour improviser ensemble à la fin de la séance.

MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 17/19 rue Breguet Paris 75011

Contact : 01 85 53 03 50 breguet@mpaa.fr https://www.mpaa.fr/programmation/baby-rebonds https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs

Art contemporain;Atelier;Danse;Enfants;Loisirs

Date complète :

2022-05-03T10:00:00+01:00_2022-05-03T12:00:00+01:00;2022-05-04T10:00:00+01:00_2022-05-04T12:00:00+01:00;2022-05-05T10:00:00+01:00_2022-05-05T12:00:00+01:00

© Anne Girard-Le Bot