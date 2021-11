Marseille Baby Club Bouches-du-Rhône, Marseille Baby : Planete 51 Baby Club Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Ce mercredi c’est le collectif marseillais, Planete 51 qui prend les commandes du Baby . Voyage garanti sur la planète Marseille. Très portés sur la qualité de la musique et de l’ambiance, ils vous promettent du grand spectacle. Planete 51 est un collectif de jeunes marseillais vibrant sur des résonances minimales, techno et breaks. Leur soundcloud : [https://soundcloud.com/user-535961464-832051319](https://soundcloud.com/user-535961464-832051319) Au programme du bon son, des cocktails et de la techno bien sûr Au vu de la crise sanitaire, le club sera ouvert en capacité réduite. Pensez à venir tôt! Vous pouvez aussi réserver votre table au : 06 41 02 53 55 ✸ Informations ✸ L’accès au Baby Club se fait sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. ✸ Billetterie ✸ Vous êtes beaucoup trop gourmands, alors pour que chacun puisse accéder au club, les tickets d’entrée seront en vente uniquement sur place ♫♫♫ Baby Club 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

