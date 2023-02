BABY OR NOT TO BE PESTACLES ! CENTRE CULTUREL GERARD PHILIPE CALAIS Catégories d’Évènement: Calais

Pas-de-Calais

BABY OR NOT TO BE PESTACLES ! CENTRE CULTUREL GERARD PHILIPE, 10 février 2023, CALAIS. BABY OR NOT TO BE PESTACLES ! CENTRE CULTUREL GERARD PHILIPE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 (2023-02-10 au ) 18:00. Tarif : 7.0 à 7.0 euros. Le Centre Gerard Philipe (L-22-4923/4925/4926) présente ce spectacle: Informations pratiques :A partir de : 5 ansN° informations PMR : 03 21 46 90 47 Votre billet est ici CENTRE CULTUREL GERARD PHILIPE CALAIS 450, Rue Auguste Rodin Pas-de-Calais Le Centre Gerard Philipe (L-22-4923/4925/4926) présente ce spectacle: Informations pratiques :

A partir de : 5 ans

N° informations PMR : 03 21 46 90 47

. EUR7.0 7.0 euros Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Calais, Pas-de-Calais Autres Lieu CENTRE CULTUREL GERARD PHILIPE Adresse 450, Rue Auguste Rodin Ville CALAIS Tarif 7.0-7.0 lieuville CENTRE CULTUREL GERARD PHILIPE CALAIS Departement Pas-de-Calais

CENTRE CULTUREL GERARD PHILIPE CALAIS Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/calais/

BABY OR NOT TO BE PESTACLES ! CENTRE CULTUREL GERARD PHILIPE 2023-02-10 was last modified: by BABY OR NOT TO BE PESTACLES ! CENTRE CULTUREL GERARD PHILIPE CENTRE CULTUREL GERARD PHILIPE 10 février 2023 CENTRE CULTUREL GERARD PHILIPE CALAIS

CALAIS Pas-de-Calais