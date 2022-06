Baby Nature pour les « + grands » aux étangs de Narbonne

Baby Nature pour les « + grands » aux étangs de Narbonne, 10 août 2022, . Baby Nature pour les « + grands » aux étangs de Narbonne

2022-08-10 11:00:00 – 2022-08-10 12:30:00 Découverte des merveilles de la nature, les plantes et les animaux, pour les petits et leur famille.

Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés

Animé par Virginie la Magicienne de Vespera Découverte des merveilles de la nature, les plantes et les animaux, pour les petits et leur famille.

Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés

Animé par Virginie la Magicienne de Vespera Découverte des merveilles de la nature, les plantes et les animaux, pour les petits et leur famille.

Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés

Animé par Virginie la Magicienne de Vespera Gloriette dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville