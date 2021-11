Baby : Lights on – WLAD(hedzup) – Ben Dubois (Sun Rhytms) Baby Club Baby Club, 20 novembre 2021, Marseille.

Baby : Lights on – WLAD(hedzup) – Ben Dubois (Sun Rhytms) Baby Club

Baby Club, le samedi 20 novembre à 23:55

Put the lights on ! La saison d’été est terminée, l’automne arrive et envahit Marseille ! C’est au cœur de la ville que le plus petit des clubs au grand nom rayonne… Ce samedi c’est WLAD du label Hedzup et Ben Dubois membre de Sun Rhytms qui vont vous faire groover toute la nuit WLAD est un DJ / producteur français et fondateur du label hedZup Records. D’origine parisienne, bercé entre Jazz, Disco et Flamenco, il a appris à jouer différentes percussions. Après plusieurs années de résidence comme DJ à Saint Tropez en été, puis à Miami et à New York en hiver, il décide de faire une pause et part faire un tour du monde pendant deux ans pour découvrir les différentes cultures de ce monde. Fort de ce voyage, il est revenu plein d’énergie et d’inspiration multiculturelle. De retour à Paris, il fonde en même temps le label hedZup records et les célèbres vitrines mensuelles du même nom en 2015. Il a invité des artistes comme Archie Hamilton, iO Mulen, DJ Steaw, Diego Krause et bien d’autres qui se sont produits sur la célèbre scène de concert, le New Casino et ont même eu l’occasion d’exporter la soirée sur l’île magique d’Ibiza! On vous attend autour d’un cocktail pour trinquer et danser ensemble Au vu de la crise sanitaire, le club sera ouvert en capacité réduite. Pensez à venir tôt! Vous pouvez aussi réserver votre table au : 06 41 02 53 55 ✸ Line Up ✸ WLAD -> [https://soundcloud.com/wlad](https://soundcloud.com/wlad) Ben Dubois-> ✸ Informations ✸ L’accès au Baby Club se fait sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. ✸ Billetterie ✸ Vous êtes beaucoup trop gourmands, alors pour que chacun puisse accéder au club, les tickets d’entrée seront en vente uniquement sur place

♫♫♫

Baby Club 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T23:55:00 2021-11-20T06:00:00