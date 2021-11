Marseille Baby Club Bouches-du-Rhône, Marseille Baby : Lights on- Sara Zinger ( (La dame Noir) – Phred Noir (La dame Noir) Baby Club Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Baby Club, le samedi 27 novembre à 23:55

Put the lights on ! La saison d’été est terminée, l’automne arrive et envahit Marseille ! C’est au cœur de la ville que le plus petit des clubs au grand nom rayonne… Ce samedi c’est le retour de la Dame noir au Baby ✸ Pour l’occasion Phred Noir sera accompagnée de la talentueuse Sara Zinger. Place au slow porn ce soir … Depuis quelques années, la DJ et productrice Sara Zinger s’impose sur la scène musicale underground française . Se réinventant en permanence, elle n’a pas fini de vous surprendre … On vous attend autour d’un cocktail pour trinquer et danser ensemble Au vu de la crise sanitaire, le club sera ouvert en capacité réduite. Pensez à venir tôt! Vous pouvez aussi réserver votre table au : 06 41 02 53 55 ✸ Line Up ✸ Phred Noir-> [https://soundcloud.com/phred-noir](https://soundcloud.com/phred-noir) Sara Zinger-> [https://soundcloud.com/sarazinger](https://soundcloud.com/sarazinger) ✸ Informations ✸ L’accès au Baby Club se fait sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. ✸ Billetterie ✸ Vous êtes beaucoup trop gourmands, alors pour que chacun puisse accéder au club, les tickets d’entrée seront en vente uniquement sur place ♫CLUBBING♫ Baby Club 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

