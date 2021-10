Baby : Label night – Chicks Luv Us Baby Club, 29 octobre 2021, Marseille.

Baby : Label night – Chicks Luv Us

Baby Club, le vendredi 29 octobre à 23:45

Ce Vendredi 29 Octobre c’est label night au Baby et on reçoit, pour la première fois depuis la réouverture de nos portes, les Chick Luv Us. Un voyage de près de 15 ans alimenté par des valeurs entrelacées de passion, de persévérance et surtout d’amitié, voici les Chicks Luv Us. Originaire de Marseille en France, l’histoire de Julien et Anthony est sculptée à travers de nombreux différents chapitres. Dj Résident du célèbre Spartacus Club entre 2009 et 2018, ils ont eu le privilège de jouer aux cotés des plus gros artistes Underground de ce milieu comme Sven Vath, Marco Carola, Carl Cox, Paul Kalkbrenner et Adam Beyer pour n’en nommer que quelques-uns. Produisant de la musique depuis 2012, Chicks Luv Us fusionne leurs grooves sexy et avec des lignes de basse sombres et grondantes. Au vu de la crise sanitaire, le club sera ouvert en capacité réduite. Pensez à venir tôt! Vous pouvez aussi réserver votre table au : 06 41 02 53 55 – LINE UP – Chick Luv Us – INFORMATIONS – Un espace test rapide est disponible à l’entrée du club . L’accès au Baby Club se fait sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. – BILLETTERIE – Vous êtes beaucoup trop gourmands, alors pour que chacun puisse accéder au club, les tickets d’entrée seront en vente uniquement sur place . Tickets : 10€

♫♫♫

Baby Club 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T23:45:00 2021-10-29T06:00:00