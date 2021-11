Baby : In city – Jack de Marseille Baby Club, 12 novembre 2021, Marseille.

Baby : In city – Jack de Marseille

Baby Club, le vendredi 12 novembre à 23:55

It’s in the city that every legend rise ! On a tous envie de notre week-end et c’est au coeur de la ville que le Vendredi rayonne … Rendez-vous dans le plus petit des clubs au grand nom de Marseille pour une soirée House à ne pas manquer. Au programme de ce Vendredi : Jack de Marseille mix all night long !! Jack de Marseille, de son vrai nom Jacques Garrotta, est né le 19 décembre 1965. Il vit à Marseille. Connu avant tout comme pionnier de la musique électronique, il a contribué, dès la fin des années 80, à l’émergence de la scène électronique française. En écoutant ses sets aux influences multiples, reconnaissables entre tous, on comprend qu’il résiste à toute nomenclature. Son identité est marquée par l’énergie des rythmes et des couleurs qu’il juxtapose, mixe, fond et dynamite en réponse au dancefloor, qu’il considère comme le cœur, la destination de sa musique. Une sensibilité exacerbée mais aussi profonde, à fleur de peau, révélée par des accents deep plus doux, plus sensuels. Au vu de la crise sanitaire, le club sera ouvert en capacité réduite. Pensez à venir tôt! Vous pouvez aussi réserver votre table au : 06 41 02 53 55 ✷ Line up ✷ Jack de Marseille -> [https://soundcloud.com/jack-de-marseille](https://soundcloud.com/jack-de-marseille) ✷ Informations ✷ L’accès au Baby Club se fait sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. ✷ Billetterie ✷ Vous êtes beaucoup trop gourmands, alors pour que chacun puisse accéder au club, les tickets d’entrée seront en vente uniquement sur place . Tickets : 10€

10€

♫♫♫

Baby Club 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T23:55:00 2021-11-12T06:00:00