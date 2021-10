Baby : IN CITY – Hi-lo(Mindtrip) + Guest Baby Club, 22 octobre 2021, Marseille.

Baby : IN CITY – Hi-lo(Mindtrip) + Guest

Baby Club, le vendredi 22 octobre à 23:45

It’s in the city that every legend rise ! On a tous envie de notre week-end et c’est au coeur de la ville que le Vendredi rayonne … Rendez-vous dans le plus petit des clubs au grand nom de Marseille pour une soirée House à ne pas manquer. Au programme de ce Vendredi : Hi lo de Mindtrip & un surprise guest … Au vu de la crise sanitaire, le club sera ouvert en capacité réduite. Pensez à venir tôt! Vous pouvez aussi réserver votre table au : 06 41 02 53 55 – LINE UP – Hi-Lo – INFORMATIONS – Un espace test rapide est disponible à l’entrée du club . L’accès au Baby Club se fait sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. – BILLETTERIE – Vous êtes beaucoup trop gourmands, alors pour que chacun puisse accéder au club, les tickets d’entrée seront en vente uniquement sur place . Tickets : 10€

10€

♫♫♫

Baby Club 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T23:45:00 2021-10-22T06:00:00