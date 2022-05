Baby Grof et Expo Groffliers Groffliers Catégorie d’évènement: Groffliers

Baby Grof et Expo Groffliers, 15 mai 2022, Groffliers. Baby Grof et Expo 95 Rue Lucien Garbe Groffliers

2022-05-15 – 2022-05-15

95 Rue Lucien Garbe Groffliers Pas-de-Calais Groffliers Exposition gratuite de peintures et de sculptures d’artistes de Groffliers à la salle A-M Duhamel de 10h à 18h. Sur le parking de la salle Duhamel se fera également une vente de vêtements pour bébés et adultes de 8h à 18h.

Une petite restauration sera sur place. ot-rangdufliers@orange.fr +33 3 21 84 34 00 Exposition gratuite de peintures et de sculptures d’artistes de Groffliers à la salle A-M Duhamel de 10h à 18h. Sur le parking de la salle Duhamel se fera également une vente de vêtements pour bébés et adultes de 8h à 18h.

Une petite restauration sera sur place. 95 Rue Lucien Garbe Groffliers

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégorie d’évènement: Groffliers Autres Lieu Groffliers Adresse 95 Rue Lucien Garbe Ville Groffliers lieuville 95 Rue Lucien Garbe Groffliers

Groffliers Groffliers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/groffliers/

Baby Grof et Expo Groffliers 2022-05-15 was last modified: by Baby Grof et Expo Groffliers Groffliers 15 mai 2022

Groffliers