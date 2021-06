Paris Le Five Paris 17 Paris Baby Foot pour les filles de 4 à 6 ans ! Le Five Paris 17 Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le samedi 26 juin 2021

de 11h à 12h

gratuit

Du football pour les petites filles ! ⚽ Quoi de mieux que de mettre un ballon dans les pieds d’une petite fille dès son plus jeune âge pour qu’elle ne se dise jamais que ce sport n’est pas fait pour elle ? ⚽ Nous ouvrons ces séances baby foot pour les petites filles qui auront de 4 à 6 ans à la rentrée de septembre 2021. Le but est de leur mettre le pied à l’étrier pendant une ou deux années. Elles pourront ensuite rejoindre un club si elles souhaitent continuer le football. Au programme ? Apprentissage, bienveillance, plaisir et partage ! Le nombre de places est limité, Pour inscrire votre fille, merci de nous envoyer un message au 06 62 92 89 86. Événements -> Événement sportif Le Five Paris 17 26 Rue Hélène et François Missoffe Paris 75017

Contact :Graines de Footballeuses

