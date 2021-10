Baby : Focus – No S_H Baby Club, 21 octobre 2021, Marseille.

Baby : Focus – No S_H

Baby Club, le jeudi 21 octobre à 23:45

Focus Techno ce Jeudi au Baby club C’est avec No S_H que l’on va enflammer le Baby ce 21 Octobre … Ils sont frère et sœur, et partagent la même passion pour la musique autour de divers projets depuis 20 ans : live music, dj set (en solo et en collectifs), compositions pour le spectacle vivant et les plates-formes musicales actuelles. Forts de toutes leurs expériences artistiques, l’envie d’un duo est naturellement né. Mais pas n’importe lequel ! NO S_H project bouscule le mix “B2B” classique alternant un dj puis l’autre pour un mix simultané ou chacun est acteur du jeu de l’autre dans des ajouts et des interactions constantes. Un “long set” qui se ballade dans différentes couleurs électroniques allant de Du Dark Disco à la Techno.. Au programme des nouveaux talents, du bon son des cocktails et de la techno bien sûr Au vu de la crise sanitaire, le club sera ouvert en capacité réduite. Pensez à venir tôt! Vous pouvez aussi réserver votre table au : 06 41 02 53 55 – LINE UP – No S_H – INFORMATIONS – Un espace test rapide est disponible à l’entrée du club . L’accès au Baby Club se fait sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. – BILLETTERIE – Vous êtes beaucoup trop gourmands, alors pour que chacun puisse accéder au club, les tickets d’entrée seront en vente uniquement sur place . Tickets : 10€

Baby Club 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T23:45:00 2021-10-21T06:30:00