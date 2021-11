Baby : Focus – Nicolas Cuer all night long Baby Club, 18 novembre 2021, Marseille.

Ce Jeudi la vague techno envahit le club avec Nicolas Cuer .. Régulièrement classé dans le top 100 beatport, Nicolas Cuer est un DJ et producteur français féru de techno. De la techno qui fait danser, celle qui a autant sa place dans l’intimité des clubs que dans les grands rassemblements des festivals. En 2007, Nicolas Cuer fonde son label Impulsif Records pour pouvoir produire en toute liberté. Il est récompensé en 2009 par le titre « Come in Space with Me », joué et compilé par Carl Cox en personne sur la compilation officielle du Space Ibiza. Producteur de titres variés et audacieux, Nicolas a signé plus de 300 tracks sur des labels prestigieux, tel que 1605 (label d’UMEK), et avec plus 1500 dates au compteur dans le monde, dont des prestations très remarquées à I Love Techno, aux côtés de Chemical Brothers, avec Paul Kalkbrenner ou Fat Boy Slim, ou encore à l’Audio Club à Genève, Nicolas renoue avec l’époque des tracks techno à l’envergure certaine. Au programme de la techno, du bon son et des cocktails bien sûr ❌ Au vu de la crise sanitaire, le club sera ouvert en capacité réduite. Pensez à venir tôt! Vous pouvez aussi réserver votre table au : 06 41 02 53 55 ✷ Line up ✷ Nicolas Cuer -> [https://m.soundcloud.com/nicolascuer](https://m.soundcloud.com/nicolascuer) ✷ Informations ✷ L’accès au Baby Club se fait sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. ✷ Billetterie ✷ Vous êtes beaucoup trop gourmands, alors pour que chacun puisse accéder au club, les tickets d’entrée seront en vente uniquement sur place . Tickets : 10€

