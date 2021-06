Baby Dressing de NadOO O Parc du Louet, 26 septembre 2021-26 septembre 2021, Mûrs-Erigné.

Baby Dressing de NadOO

O Parc du Louet, le dimanche 26 septembre à 09:00

[http://www.babydressingdenadoo.com](http://www.babydressingdenadoo.com)RAMME DU BABY DRESSING ◄◄◄ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ✔ 7h30 Ouverture aux EXPOSANTS ✔ 13h Départ des EXPOSANTS (AUCUN départ avant 13h). ✔ 9h à 13h Ouverture AU PUBLIC ☛ 1500m² d’exposition ☛ 100 stands Baby Dressing ☛ 10 stands pro ☛ Espace restauration, bar … Plus de 40 éditions réalisées depuis 2013 – Réseau national : Nantes, Rennes, Angers, Montpellier .. – Près de 3 000 vendeuses nous ont déjà fait confiance. – Plus de 30 000 personnes viennent et reviennent faire des affaires chez nous. ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ► ♦ ◄ TARIFS & INFOS ► ♦ ◄ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ EXPOSANT : BABY DRESSING STAND Stand d’environ 5m d’exposition Possibilité d’apporter tout le mobilier que vous souhaitez (table, portant, étagère, meuble, barnum) tant que cela rentre sur votre emplacement. 1 café offert Tarif : 30 euros ———————————————- EXPOSANT PROFESSIONNEL : BABY DRESSING Stand avec emplacement prioritaire Stand d’environ 5m d’exposition Possibilité d’apporter tout le mobilier que vous souhaitez (table, portant, étagère, meuble, barnum) tant que cela rentre sur votre emplacement. 1 café offert Tarif : 80 euros ———————————————- – Les expositions se font uniquement sur inscription préalable. En ligne sur : Baby Dressing => www.babydressingdenadoo.com ATTENTION: – Faire bien attention à votre sélection de vêtements que vous mettez en vente « C’EST UN VIDE DRESSING ET NON UN VIDE GRENIER » – Les vêtements doivent être en PARFAIT ÉTAT et PROPRE, si ce n’était pas le cas, la personne se verra dans l’obligation de retirer son article voir quitter son stand, car c’est l’image de notre évènement qui est en jeu). – Une fois le stand acheté, en cas d’empêchement aucun remboursement ne sera effectué. Vous pouvez revendre votre stand mais l’acheteur devra nous le signaler à son arrivée. – 2 Personnes par Stand Maximum (conseillé pour bien gérer ses ventes et pouvoir faire des pauses). Vous pouvez apporter des accessoires de décoration afin de rendre votre stand attrayant et dynamique (pensez à prendre un diable pour pouvoir plus facilement décharger vos articles et vous installer) Possibilité de réserver plusieurs stands. VISITEURS : Le vide dressing est ouvert au public, un montant de 2€ sera demandé à chaque visiteur (Adulte, gratuit pour les enfants). Au-delà de partager de bons moments en famille et entre amis et de profiter du réseau, vous allez pouvoir chiner des bonnes affaires et remplir les DRESSINGS DE VOS PETITS BOUTS. Un espace Restauration avec tables et chaises proposera tout au long de la journée, crêpes/galettes, des boissons chaudes et froides, des sandwichs avec formule Déjeuner, des gâteaux, bonbons, fruits etc… N’HESITEZ PAS A PARTAGER L’ EVENEMENT ET INVITER VOS AMI(E)S A SE JOINDRE A NOUS !!!

La référence des braderies puériculture sur les Pays de la Loire

O Parc du Louet 49610 murs erigne Mûrs-Erigné Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T09:00:00 2021-09-26T13:00:00