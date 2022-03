BABY DOLL Montpellier, 17 mars 2022, Montpellier.

BABY DOLL Montpellier

2022-03-17 – 2022-03-18

Montpellier Hérault

Ne manquez pas le concert "Baby Doll" à l'Opéra Berlioz/Le Corum !

Qui sont ces très jeunes migrantes, ces milliers de Syriennes, de Soudanaises, d’Érythréennes, d’Afghanes, enceintes ou déjà mères, clandestines qui fuient les guerres en quête d’asile par les rudes chemins du monde ? À ces anonymes invisibles, Marie-Ève Signeyrole a voulu donner un visage et restituer une parole, à travers un « objet symphonique et migratoire », dont elle signe le livret, la mise en scène, la scénographie et la création vidéo.

Réunissant au sein d’une même soirée la Symphonie n° 7 de Beethoven et les intermèdes musicaux émotionnellement forts du clarinettiste Yom, la metteure en scène mêle fiction et documentaire pour tracer le sillon de Hourria, dix-neuf ans, en route pour l’Europe, sa poupée cachée sous ses vêtements pour faire croire à une grossesse.

Coproduction Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie, Orchestre de chambre de Paris, Cité Musicale-Metz / Auditorium, Orchestre national de Lyon, Opéra de Rouen Normandie, Fondation Calouste-Gulbenkian de Lisbonne, Philharmonie de Paris.

En partenariat avec la Caravane Arabesques et le Conservatoire à rayonnement Régional de Montpellier

Durée : ± 1h45 sans entracte

Programme:

Objet symphonique et migratoire autour de la Symphonie n° 7 de Beethoven – Intermèdes musicaux de Yom

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Yom (1980–)

Pass sanitaire obligatoire

+33 4 67 60 19 99 https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenement/baby-doll

Montpellier

