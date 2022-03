Baby Doll Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 3e Arrondissement

Rhône

Baby Doll Lyon 3e Arrondissement, 4 mars 2022, Lyon 3e Arrondissement. Baby Doll Auditorium de Lyon – Orchestre national de Lyon 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement

2022-03-04 – 2022-03-04 Auditorium de Lyon – Orchestre national de Lyon 149 rue Garibaldi

Lyon 3e Arrondissement Rhône Lyon 3e Arrondissement EUR À partir de témoignages de femmes réfugiées, Marie-Ève Signeyrole met en scène l’histoire de l’Érythréenne Hourria, au son de Beethoven et Yom. +33 4 78 95 95 95 https://www.auditorium-lyon.com/fr/saison-2021-22/symphonique/baby-doll Auditorium de Lyon – Orchestre national de Lyon 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Lyon 3e Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 3e Arrondissement Adresse Auditorium de Lyon - Orchestre national de Lyon 149 rue Garibaldi Ville Lyon 3e Arrondissement lieuville Auditorium de Lyon - Orchestre national de Lyon 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Departement Rhône

Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon-3e-arrondissement/

Baby Doll Lyon 3e Arrondissement 2022-03-04 was last modified: by Baby Doll Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement 4 mars 2022 Lyon-3E-Arrondissement rhône

Lyon 3e Arrondissement Rhône