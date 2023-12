GROOVE OR NOTHING : VASSALO + STEK Baby Club Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille GROOVE OR NOTHING : VASSALO + STEK Baby Club Marseille, 7 décembre 2023 22:55, Marseille. GROOVE OR NOTHING : VASSALO + STEK Jeudi 7 décembre, 23h55 Baby Club 10€ Jeudi 07 Decembre

VASSALO + STEK

Ticket 10 €

Billetterie : https://shotgun.live/fr/venues/baby-club

Réserver votre table au : +33 6 11 30 95 80

Ouvert du Mercredi au Samedi, de 00h00 à 06h00

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Baby Club 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/matt-sassari-jack-ollins »}] [{« link »: « https://shotgun.live/fr/venues/baby-club »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T23:55:00+01:00 – 2023-12-08T06:00:00+01:00

2023-12-07T23:55:00+01:00 – 2023-12-08T06:00:00+01:00 Détails Heure : 22:55 Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Code postal 13006 Lieu Baby Club Adresse 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Baby Club Marseille Latitude 43.293548 Longitude 5.385247 latitude longitude 43.293548;5.385247

Baby Club Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/