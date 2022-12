ASTRAL : Malandra JR Baby Club Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

ASTRAL : Malandra JR Baby Club, 23 décembre 2022, Marseille. ASTRAL : Malandra JR Vendredi 23 décembre, 23h55 Baby Club

10€

♫♫♫ Baby Club 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Ce Vendredi 23 Décembre pour nos soirées Astral, nous invitons Malandra JR pour un set all night long.

Mêlant rythmes percutants et classique de la House, c’est avec un set happy et punchy que nous le retrouvons ce Vendredi soir.

Situé au coeur du quartier du Cour julien, le Baby, club underground emblématique de la ville de Marseille, vous ouvre ses portes du Mercredi au Samedi.

■ Réservations de table ■

Réserver votre table au : 06 59 02 03 33

■ Line-Up ■

☽ Malandra Jr

■ Horaires ■

Ouvert du Mercredi au Samedi, de 00h00 à 06h00

■ Billetterie ■

10€ sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-23T23:55:00+01:00

2022-12-24T06:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Baby Club Adresse 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille Marseille 1er Arrondissement Ville Marseille lieuville Baby Club Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Baby Club Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

ASTRAL : Malandra JR Baby Club 2022-12-23 was last modified: by ASTRAL : Malandra JR Baby Club Baby Club 23 décembre 2022 Baby Club Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône