♫♫♫ Baby Club 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Ce Vendredi 16 Décembre nous recevons le collectif E3ST. Accompagné de leur artistes Greeko & Alex.G.

Le style unique et innovateur de Greeko fait de lui un artiste à découvrir.

Toujours à la recherche de nouveautés, son parcours personnel de production musicale et sa présence sur scène lui ont donné accés à des labels solides tels que Hot Creations , Desolat, Defected Records & Glitterbox.

Il offre à son publics des sensations uniques dans des lieux comme Cocorico & TRESOR, le sanctuaire de la Techno à Berlin .

Porteur d’ambiance et de sentiments, Greeko se mêle à la puissance et aux rhytmes pour atteindre des masters-sets.

Son talent est une phrase musicale !

Situé au coeur du quartier du Cour julien, le Baby, club underground emblématique de la ville de Marseille, vous ouvre ses portes du Mercredi au Samedi.

■ Réservations de table ■

Réserver votre table au : 06 59 02 03 33

■ Line-Up ■

☽ Greeko

☽ Alex G

■ Horaires ■

Ouvert du Mercredi au Samedi, de 00h00 à 06h00

■ Billetterie ■

10€ sur place

