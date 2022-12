OSMOSE : Immek & Toko Baby Club Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫♫♫ Baby Club 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur (n.f) : Influence réciproque, profonde connexion.

Chaque Mercredi nous vous présentons nos soirées Osmose. Une soirée qui se promet full happy music.

C’est avec notre résident Immek que nous vous ferons redécouvrir la musique électronique sous un nouvel angle.

Et comme c’est le mois de Noël et que nous vous aimons tous très fort les entrées pour cette soirée seront gratuite jusqu’à 02H00.

■ Réservations de table ■

Réserver votre table au : 06 59 02 03 33

■ Line-Up ■

☽ Immek

☽ Toko

■ Horaires ■

Ouvert du Mercredi au Samedi, de 00h00 à 06h00

■ Billetterie ■

ENTRÉE GRATUITE AVANT 02H00

Tickets : 10€

