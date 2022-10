THE NIGHT OF HORROR : Immek & Phred Noir Baby Club, 31 octobre 2022, Marseille.

Baby Club 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille



Le Lundi 31 Octobre, le Baby club, vous ouvre les portes de l’enfer, pour la soirée la plus effrayante de l’année.

Sortez vos déguisements les plus inquiétants, une surprise vous attend …

■ Réservations de table ■

Réserver votre table au : 06 41 02 53 55

■ Line-Up ■

Phred Noir

SDC ->

Immek

SDC ->

■ Informations ■

Ouvert du Mercredi au Samedi, de 00h00 à 06h00

Adresse : 2 rue André Poggioli, Marseille 13006

■ Billetterie ■

2022-10-31T23:55:00+01:00

2022-11-01T06:00:00+01:00

