Baby Club
2 rue André Poggioli, 13006 Marseille

Les soirées Organic reprennent ce Jeudi au Baby avec Carhl & Mokic.

On vous promet une immersion techno totale.

Au programme des rythmes bruts et des sons enivrants, le combo techno parfait !

Situé au coeur du quartier du Cour julien, le Baby, club underground emblématique de la ville de Marseille, vous ouvre ses portes du Mercredi au Samedi.

■ Réservations de table ■

Réserver votre table au : 06 59 02 03 33

■ Line-Up ■

☽ Carhl

☽ Mokic

■ Horaires ■

Ouvert du Mercredi au Samedi, de 00h00 à 06h00

■ Billetterie ■

Pour que chacun puisse accéder au club, les tickets d’entrée seront en vente uniquement sur place .

Tickets : 10€

