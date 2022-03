Baby Broc’ Beine-Nauroy Beine-Nauroy Catégories d’évènement: Beine-Nauroy

Marne

Baby Broc’ Beine-Nauroy, 3 avril 2022, Beine-Nauroy. Baby Broc’ rue de Prunay Salle polyvalente Beine-Nauroy

2022-04-03 08:00:00 – 2022-04-03 16:00:00 rue de Prunay Salle polyvalente

Beine-Nauroy Marne Beine-Nauroy Bourse puériculture et jouets de 8h00 à 16h00.

Entrée libre.

Buvette et restauration rapide sur place. Exposants : merci de nous contacter exclusivement par mail. bne@orange.fr rue de Prunay Salle polyvalente Beine-Nauroy

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Beine-Nauroy, Marne Autres Lieu Beine-Nauroy Adresse rue de Prunay Salle polyvalente Ville Beine-Nauroy lieuville rue de Prunay Salle polyvalente Beine-Nauroy Departement Marne

Beine-Nauroy Beine-Nauroy Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beine-nauroy/

Baby Broc’ Beine-Nauroy 2022-04-03 was last modified: by Baby Broc’ Beine-Nauroy Beine-Nauroy 3 avril 2022 Beine-Nauroy Marne

Beine-Nauroy Marne