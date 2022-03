Baby bourse Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Catégories d’évènement: Fougerolles-Saint-Valbert

Haute-Saône

Baby bourse Fougerolles-Saint-Valbert, 3 avril 2022, Fougerolles-Saint-Valbert. Baby bourse Salle des fêtes Grande Rue Fougerolles-Saint-Valbert

2022-04-03 – 2022-04-03 Salle des fêtes Grande Rue

Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône Fougerolles-Saint-Valbert EUR 0 0 Matériel de puériculture, habits enfants de 0 à 16 ans, jeux d’éveil.

Entrée gratuite, cafés et pâtisseries.

5€ la table pour les exposants.

A la salle des fêtes de Fougerolles de 9h à 16h.

Renseignements et inscriptions par téléphone. +33 3 84 49 13 03 Matériel de puériculture, habits enfants de 0 à 16 ans, jeux d’éveil.

Entrée gratuite, cafés et pâtisseries.

5€ la table pour les exposants.

A la salle des fêtes de Fougerolles de 9h à 16h.

Renseignements et inscriptions par téléphone. Salle des fêtes Grande Rue Fougerolles-Saint-Valbert

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Fougerolles-Saint-Valbert, Haute-Saône Autres Lieu Fougerolles-Saint-Valbert Adresse Salle des fêtes Grande Rue Ville Fougerolles-Saint-Valbert lieuville Salle des fêtes Grande Rue Fougerolles-Saint-Valbert Departement Haute-Saône

Baby bourse Fougerolles-Saint-Valbert 2022-04-03 was last modified: by Baby bourse Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert 3 avril 2022 Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône