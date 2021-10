Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Baby Boss 2 – une affaire de famille Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

le vendredi 5 novembre

Durée : 1h 47min Réalisateur : Tom Mcgrath Interprètes : Jérôme Commandeur **Synopsis :** Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont désormais adultes et se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron d’un fonds spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères… animation, comédie, famille Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

