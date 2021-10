Saint-Pierre Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre Baby Boss 2 : Une affaire de famille Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

Le Centre Culturel et Sportif vous propose ce dimanche 7 novembre un film De Tom McGrath : Baby Boss 2 : Une affaire de famille Synopsis : Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont désormais adultes et se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron d’un fonds spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères… Ouverture des portes à 14h00, début du film à 14h30.

Les billets sont en vente au secrétariat du CCS. Tarif plein 8€. Tarif Réduit 4€

