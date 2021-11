Baby Blues Beaune, 2 décembre 2021, Beaune.

Baby Blues Théâtre de beaune 64 Rue de Lorraine Beaune

2021-12-02 20:00:00 – 2021-12-02 23:00:00 Théâtre de beaune 64 Rue de Lorraine

Beaune Côte-d’Or

10 24 EUR Nouvel album, nouvelle tournée, pour cette formation qui réunit la chanteuse Nicolle Rochelle et le pianiste Julien Brunetaud, le prestigieux duo Nikki and Jules !

Inutile sans doute de rappeler la biographie de ces deux grands musiciens, qui se sont produits aux quatre coins

du monde, entourés pour Baby Blues d’un magnifique trio guitare-basse-batterie.

Ce nouvel opus mêle compositions et nouveaux arrangements, en quintet donc, sorte d’exutoire pour que

chacun puisse exprimer ses ressentis au sujet de cette expérience nouvelle qu’est la parentalité, ses joies, ses

peines et surtout son caractère unique et précieux. Mais toujours ancré dans le Blues et le Jazz.

D’Aretha Franklin aux compositions originales, de Dolly Parton au Duke, une soirée toute en Bleu, en Blues !

pianiste chanteur guitariste et compositeur Jules alias Julien Brunetaud,

chant Nikki alias Nicolle Rochelle,

batterie Julie Saury,

guitare Jean-Baptiste Gaudray,

contrebasse Bruno Roussele

theatre@mairie-beaune.fr +33 3 80 24 55 61 https://theatredebeaune.com/

Théâtre de beaune 64 Rue de Lorraine Beaune

