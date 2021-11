Baby : 10years+1 – Sanji nox + Gabriel Audrin + Ed Sirat Baby Club, 5 novembre 2021, Marseille.

Voilà maintenant 11 ans que notre club rayonne, 11 ans que passionnément nous vous transmettons notre amour pour la musique… Pour cette année un peu particulière, nous avons décidé de fêter nos 10ans + 1. Et oui, vous le savez tous l’année dernière, nous n’avons pas pu célébrer cette merveilleuse date avec vous. Mais cette année est pleine de surprises alors on a envie de marquer le coup. Et pour débuter ce mois d’anniversaire on reçoit nos dj préférés, nos dj adorés, ceux qui ont marqué l’histoire du club … Dans notre petit club aux grands noms nous avons décidé une fois de plus de voir les choses en GRAND , très GRAND. On va donc fêter notre anniversaire sur 1 mois, au programme des jeux concours, des nouveautés et surtout un grand artiste par semaine. Au vu de la crise sanitaire, le club sera ouvert en capacité réduite. Pensez à venir tôt! Vous pouvez aussi réserver votre table au : 06 41 02 53 55 ✸ Line Up ✸ Sanji Nox Gabriel Audrin Ed Sirat ✸ Informations ✸ Un espace test rapide est disponible à l’entrée du club . L’accès au Baby Club se fait sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. ✸ Billetterie ✸ Les tickets d’entrée seront en vente uniquement sur place . Tickets : 10€

Baby Club 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-11-05T23:45:00 2021-11-05T06:00:00