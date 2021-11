Marseille Baby Club Bouches-du-Rhône, Marseille Baby : 10+1 years NOW – Richy Ahmed + Loran + Mika Paoleti Baby Club Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Baby Club, le vendredi 19 novembre à 23:00

NOW est de retour au club pour le 11ème anniversaire! Après avoir booké des artistes confirmés de la scène internationale comme The Martinez Brothers, Ilario Alicante, Traumer, Marco Faraone,Yaya.. Pour cette occasion ils font venir une figure incontournable de la scène UK & Ibiza: Richy Ahmed Les fans de la soirée Paradise et adorateur du label Hot creations seront servis ! Il sera accompagné sur le line up par LORAN, artiste originaire du sud de la France et basé à Londres. Il sortira prochainement un EP sur le label de Richy Ahmed, restez à l’écoute vous risquez d’entendre parler de lui .. Au vu de la crise sanitaire, le club sera ouvert en capacité réduite. Pensez à venir tôt! Vous pouvez aussi réserver votre table au : 06 41 02 53 55 ✸ Line Up ✸ Richy Ahmed Loran Mika Paoleti ✸ Informations ✸ L’accès au Baby Club se fait sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. ✸ Billetterie ✸ Bientôt en ligne ♫♫♫ Baby Club 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-11-19T23:00:00 2021-11-19T06:00:00

