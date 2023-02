BABOUILLE BONBON LE GRAND BAM LE SEMAPHORE, 26 avril 2023, TREBEURDEN.

BABOUILLE BONBON LE GRAND BAM LE SEMAPHORE. Un spectacle à la date du 2023-04-26 à 17:00 (2023-04-26 au ). Tarif : 9.0 à 9.0 euros.

BABOUILLE BONBON TREBEURDEN 26 AVRIL 2023 Babouille BonbonLe Grand BamHervé Bouvet-Maréchal chant, batterie et saxophone / Karine Morano basse, chant, percussions, synthé, ukulélé / Julien Paitel guitare, percussions, chant, trompette / Conception et mise en scène Hervé Bouvet-Maréchal et Fred Renno / Son Vincent Galopin et Bertrand Bouessay.Après 240 représentations et un deuxième album qui a reçu le Coup de Coeur Jeune Public de l’Académie Charles Cros, Babouille Bonbon revient avec son nouveau spectacle : Le Grand Bam.Une nouvelle création qui repart aux origines du… monde ! Big bang sonore et questionnement métaphysique à la portée du jeune public, il y sera question de la poule qui a donné l’oeuf qui a donné la poule…Un voyage intersidéral éruptif comme le volcan, vif comme la comète qui fait du bien à l’humain. Par le rythme et par la parole, on est pris entre la fièvre de la danse et le bien-être du Tambour médecine.La mise en scène prolifique, pleine d’apparitions et de surprises, fera la part belle à l’interaction et plongera le public de tout âge dans l’euphorie rock, ska, électro… du Grand Bam !

LE SEMAPHORE TREBEURDEN 9 rue des plages Cotes-d’Armor

BABOUILLE BONBON TREBEURDEN 26 AVRIL 2023

