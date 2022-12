Bâbord Swing Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR 10 12 Soirée au Club 27 avec Bâbord Swing.



Bernard Allain, guitare-chant

Jean-Luc Cohen, guitares

Manu Dauce, contrebasse et chant

Jean-Claude « Djangolo » Landoni, harmonicas et flûte



Eclectique musicalement (swing, country-folk, bossa), Bâbord Swing joue ses propres textes. Retrouvez Bâbord Swing en concert. https://www.facebook.com/club27.Marseille/ Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement

