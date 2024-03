BaBoCHE le gueulard Nilvange, vendredi 15 mars 2024.

BaBoCHE le gueulard Nilvange Vendredi 15 mars, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-15 20:30

Fin : 2024-03-15 22:30

Auteur/Compositeur/Interprète, Guillaume Meunier alias BaBoCHE nous sert ses chansons avec honnêteté et poésie. Vendredi 15 mars, 20h30 1

Auteur/Compositeur/Interprète, Guillaume Meunier alias BaBoCHE nous sert ses chansons avec honnêteté et poésie. Accompagné de ses 6 cordes et d’une assisse rythmique texturante, la voix parlée, susurrée puis chantée de BaBoCHE nous livre ses mots et ses ambiances dans lesquels le public déambule librement, sans retenue.

Chanson française à texte, décalée, gonflée, poétique, libre, palpable, spongieuse, verte, réelle, humaniste, sexy, dense, rigolote, sobre, heureuse, rêveuse etc…VIVANTE.

Depuis les années 2000, BaBoche trace son chemin avec sa guitare et ses mots. Dans ses bottes, quelques convictions acquises par son éducation (bonne ou mauvaise) et par ses expériences…

Serge Gainsbourg, Alain Bashung, Georges Brassens, Bernard Dimey, Jacques Brel, François Béranger, Henri Tachan, Pierre Perret, Alain SOUCHON, Graeme Allwright ou plus récemment Jehan, Mille Singes, Philippe Katrin, Benjamin Biolay, M, Les Ritas Mitsouko sont dans ses valises, sont sur son porte bagage.

De toutes ces influences, BaBoche se trace un chemin singulier, sincère, original.

Artiste authentique, il s’inscrit dans les musiques actuelles au rayon literie de la chanson française.

Aujourd’hui, avec son spectacle « Dans de beaux draps », BaBoche monte sur scène pour servir à son public ses mots savoureux, ses histoires, ses contrepieds, sa grivoiserie, ses rêveries, ses interrogations, ses doutes sur un lit musical tout à la fois douillet, solide et stable sur lequel quelques pirouettes kamasutrées peuvent s’effectuer sans risque.

Reflet de son époque, c’est libre que BaBoche pourrait ainsi affirmer qu’il préfère la culotte au string, le poil plutôt que l’épilation, la caresse au coup de latte, la parole douce plutôt que les hurlements, l’amour platonique aux philosophes grecs, le féminisme plutôt que le trotskisme, Blanche Gardin à Mireille Mathieu ou… les deux.

Véritable anachorète de la chanson, BaBoche se retire toujours au bon moment avec son pain et ses croissants.

Nourri par son imaginaire, il voyage en solitaire, écrit /compose pour donner aux autres ses chansons, comme des moments de plaisir et de partage en chuchoteur de parenthèses. vie.

le gueulard 14 rue Clemenceau 57240 Nilvange Nilvange 57240 Moselle