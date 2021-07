Lesneven Lesneven Finistère, Lesneven Babilotte chante le jazz et la java de Nougaro Lesneven Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

Lesneven Finistère Boris Vian affirmait que la langue française ne pouvait s’adapter au jazz. Nougaro lui a démontré que l’on pouvait, dans la langue de Molière, faire swinguer poésie et musique. Ses chansons sont autant de petits films poétiques, tantôt teintés d’humour, tantôt de tendresse. Babilotte n’imite pas l’inimitable scansion du poète, il le chante tout en chaleur et douceur comme il le fit pour Reggiani ou Perret. Jacky Bouillol, au piano, Jacky Thomas à la basse et Gérard Macé à la batterie forme un trio bien connu des passionnés de jazz bretons. Ils serviront la musique de Nougaro aux côtés de Dominique Babilotte.

