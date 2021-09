Nantes Médiathèque Lisa-Bresner Loire-Atlantique, Nantes Babilire Médiathèque Lisa-Bresner Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Babilire Médiathèque Lisa-Bresner, 6 octobre 2021, Nantes. 2021-10-06 Sur inscription

Horaire : 10:30

Gratuit : oui Sur inscription En mars 2021, les moins de 3 ans ont plébiscité Transformer un loup de Corinne Dreyfuss (éditions Frimousse). Des lectures de cet album en grec, japonais, créole, arabe, pulaar, et d’autres langues, sont proposées. Médiathèque Lisa-Bresner adresse1} Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne 02 40 41 54 00 http://bm.nantes.fr

