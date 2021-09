Nantes Bibliothèque de la Halvêque Loire-Atlantique, Nantes Babilire Bibliothèque de la Halvêque Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Babilire Bibliothèque de la Halvêque, 17 novembre 2021, Nantes. 2021-11-17 Sur inscription

Horaire : 10:30

Gratuit : oui Sur inscription En mars 2021, les moins de 3 ans ont plébiscité Transformer un loup de Corinne Dreyfuss (éditions Frimousse). Des lectures de cet album en grec, japonais, créole, arabe, pulaar, et d’autres langues, sont proposées. Bibliothèque de la Halvêque adresse1} Nantes Erdre Nantes 44300 Nantes Erdre 02 40 41 53 47 http://bm.nantes.fr

