Babil’eau, 19 juillet 2022, .

Babil’eau

2022-07-19 10:00:00 – 2022-07-19 10:30:00

Comptines pour les tout-petits, de 0 à 4 ans par Agnès Le Part, conteuse.

Oups… le doudou de Tino a été oublié sur le fil à linge… Suivez son doux voyage pour retrouver son cher ami ! Volant au gré de la pluie et du vent jusqu’à l’apparition d’un bel arc en ciel. Ouf ! C’est l’apaisement. Soudain, doudou se fait bateau sur l’eau, voguant sur la rivière, à la rencontre de quelques animaux qui l’accompagneront jusqu’à sa quête. Doudou bateau arrive sur l’océan… Hummmm que c’est beau ! La mer, le soleil et bien des surprises l’attendent ! Il finira par retrouver Tino sur la plage ensoleillée, à point nommé pour la sieste !

Agnès embarque les tout-petits dans un voyage douceur au fil de l’eau ponctué de comptines traditionnelles, de sons et de mouvements dansés. Sa robe à surprises deviendra rivière et océan…

