Babil Sabir Cinq Hendaye, 17 février 2022, Hendaye.

Babil Sabir Cinq Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye

2022-02-17 18:30:00 – 2022-02-17 Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Réservation obligatoire.

A partir de 5 ans.

60 minutes, suivi d’une discussion.

Voici Babil Sabir Cinquième, drôle de golem à 5 têtes de cloches, dix bras vifs et tendus, plusieurs gongs-langues dans les bouches, dansant dans son costume de carnaval cousu de bouts de métal, de bribes de voix et de morceaux de chacun d’entre nous.

Et puis voilà deux basses qui ronronnent, une batterie de tambours martelés avec tendresse et précaution, les ritournelles d’un luth à six schtroumpfs, tout un orchestre campanaire.

+33 5 59 48 30 49

Damien Bossis

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye

