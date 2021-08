Babii / JazzBoy / WORLD BRAIN La Marbrerie, 24 septembre 2021, Montreuil.

Pop night avec Pedro Booking !

• Babii •

Babii est une artiste conceptuelle à la fois sonore et visuelle. Sa voix unique et immédiatement reconnaissable, mélodieuse et nymphe, mélangée à des productions éthérées, texturées et stimulantes, lui a valu une fidèle clientèle de fans. Alors que nous entrons dans un nouveau chapitre post-pandémique sur cette terre, BABii promet de fournir une évasion sonore bien nécessaire tandis qu’elle nous emmène plus loin dans son monde.

• Jazzboy •

Depuis sa première apparition hallucinée sur internet en 2017, le compositeur et producteur Jazzboy brouille les pistes de façon insolente.

Début 2018, il part donner son premier concert dans un « art space » illégal à New York, où il déclame les rimes étranges de son single « Jesus Jazz » couvert de faux sang et dansant frénétiquement devant une foule stupéfaite et conquise. S’en suivent alors des allers-retours incessants entre Paris et NYC.

Après une année passée entre l’Europe et les USA, partageant l’affiche avec Agar Agar, Ryan Power, Sloppy Jane ou encore Tredici Bacci, il revient avec un double EP de 10 morceaux (5 chansons, 5 instrumentaux) et son single éponyme « Jazzapocalypse ». « Je me suis intéressé au sens premier du mot ‘Apocalypse’, qui signifie ‘Revelation’ en grec ancien. Pour moi, ça représente ce moment de rupture personnelle, où le monde intérieur qu’on s’était construit s’écroule sous nos propres yeux. L’errance psychologique au milieu de ces ruines, mais ensuite et surtout, leur reconstruction ».

• WORLD BRAIN •

Annécien d’origine, exilé a Berlin depuis quelques temps pour accomplir de belles choses sur le plan musical avec notamment Fenster, Lucas Chantre alias World Brain se la joue solo entre prog-pop, new-wave, electro-pop, musique d’ascenseur et post-punk parfois. Dur de lui coller une étiquette, et c’est bien ça la marque de fabrique des artistes qui ont su se créer un univers sans artifice. Son premier album Peer2Peer s’avale d’une traite, et vous parlera forcement si vous baignez dans “la surcharge d’informations et l’écrasante quantité de donnés accessibles a l’ère numérique”.

