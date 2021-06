BABET ( + ANNA MAJIDSON) Les trois baudets, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 1 juillet 2021

de 20h30 à 22h

payant

Concert

En marge de l’aventure Dionysos, Babet revient en solo. Son écriture poétique sur les thèmes du voyage et de l’amour nous emporte dans son univers de chansons pop aux mélodies aguicheuses et elle nous surprend sur des portraits dont on n’aurait pas soupçonné l’accointance.

1ère partie : Anna Majidson

Bercée depuis son plus jeune âge dans l’univers du jazz, Anna Majidson a grandi dans une famille de musiciens entre la France et les États-Unis. Elle est à la moitié du duo Haute aux influences RnB, électronique pop et hip hop porté par la voix si singulière d’Anna. L’expérience Haute permet à Anna d’affiner ses talents de composition et de chant, mais surtout de goûter à la scène. En 2021, Aujourd’hui, Anna se concentre sur un nouveau projet aux inspirations Neosoul et qui mélange français et anglais.

Les trois baudets 64 Boulevard de Clichy Paris 75018

2 : Blanche (197m) 2, 12 : Pigalle (259m)



Contact :Les Trois Baudets 0142623333 info@lestroisbaudets.com http://www.lestroisbaudets.com http://facebook.com/lestroisbaudets http://twitter.com/lestroisbaudets0142623333

Date complète :

