Douarnenez, le samedi 21 mai à 13:00

Après le marché du samedi, Rhizomes investit la place des Halles et ses alentours pour un banquet-cabaret poétique et musical : cous-cous géant, pique-nique à partager, de la musique, de la poésie, de la danse et des petites formes artistiques pour grands et petits !

2022-05-21T13:00:00 2022-05-21T16:00:00

