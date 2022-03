Babel Nights Le 360 Paris Music Factory, 17 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 17 mars 2022

de 20h00 à 22h00

payant

Pour cette première Babel Nights parisienne, le 360 Paris accueillera le groupe Naked de Serbie et Ibrahima Cissokho & Mandingue Foly de Lyon.

DISTRIBUTION

Ibrahima Cissokho & Mandingue Foly

Abdourakhman Fall – bass guitar

Jérôme Bartolomeo – saxophone

Ousmane Seydi – percussions

Pham Trong-Hieu – drums

Naked

Branislav Radojkovic – bass guitar

Goran Miloševic – drums, percussion

Dorde Mijuškovic – violin

Ivan Teofilovic – tenor saxophone

Dorde Kujundzic – alto saxophone

Après Barcelone, Amsterdam, Utrecht et Vienne, la première Babel Night parisienne aura lieu en collaboration avec le 360 Paris le 17 mars et accueillera le groupe Naked de Serbie et Ibrahima Cissokho & Mandingue Foly de Lyon.

Les Babel Nights sont des événements réguliers où artistes de différents pays et cultures se rencontrent et jouent ensemble sur scène.

Ces événements, organisés par Babel Arts Management, ont pour but de promouvoir la diversité culturelle et musicale et présentent ainsi deux groupes en une seule soirée : un groupe français et un groupe étranger ou « international ». Les groupes sont aussi invités à participer ensemble à une jam session improvisée à la fin de la soirée.

Ouverture des portes 1h avant le concert.

Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha Paris 75018

Contact : https://le360paris.com/evenement/babel-nights/

