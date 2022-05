Babel Nights #2 Le 360 Paris Music Factory, 7 mai 2022, Paris.

Le 360 Paris Music Factory, le samedi 7 mai à 20:00

Après Barcelone, Amsterdam, Utrecht et Vienne, la seconde Babel Night parisienne aura lieu en collaboration avec le 360 Paris le 7 mai et accueillera les groupes **Subhira Quintet** et **Golosa La Orquesta** du Chili. Les Babel Nights sont des événements réguliers où artistes de différents pays et cultures se rencontrent et jouent ensemble sur scène. Ces événements, organisés par Babel Arts Management, ont pour but de promouvoir la diversité culturelle et musicale et présentent ainsi deux groupes en une seule soirée : un groupe français et un groupe étranger ou « international ». Les groupes sont aussi invités à participer ensemble à une jam session improvisée à la fin de la soirée. Ouverture des portes 30 minutes avant le concert.

Subhira Quintet & Golosa La Orquesta

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T20:00:00 2022-05-07T22:00:00