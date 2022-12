Babel Music XP Marseille, 23 mars 2023, Marseille Ville de Marseille Marseille.

2023-03-23 – 2023-03-25

BABEL MUSIC XP place Marseille en épicentre économique et culturel des musiques actuelles du monde. Avec son salon professionnel à la Friche Belle de Mai et ses concerts ouverts au grand public au Dock des Suds, BABEL MUSIC XP se positionne en hub méditerranéen sur la carte mondiale des musiques.



Un événement international au service de l’intérêt général pour contribuer à la relance d’une filière musicale qui fait face à de nouveaux défis, pour rassembler, échanger, partager entre les différents acteurs du secteur, pour stimuler l’économie d’un éco-système en pleine mutation et pour capter le pouls de la création musicale mondiale.



Bienvenue à Marseille pour vibrer à Babel Music XP ! En phase avec l’évolution des publics et des pratiques, au croisement des esthétiques, porteur de diversité artistique, il s’adresse aujourd’hui aux acteurs des champs qui s’étendent des musiques actuelles du monde, aux musiques traditionnelles jusqu’au jazz.



UN FESTIVAL PLANÉTAIRE : 30 SHOWCASES EN 3 NUITS



– Un festival musical pour un panorama de la création mondiale actuelle

– Ouvert aux professionnels accrédités et au grand public

– 15 000 spectateurs

– 3 scènes

– 30 showcases

– Une sélection parmi 1 462 candidatures reçues des 5 continents

– Un jury de 12 membres internationaux, nationaux et régionaux

– Des escapades dans les salles partenaires de la ville







