BABEL MUSIC dock des suds Marseille, samedi 30 mars 2024.

BABEL MUSIC ♫♫♫ Samedi 30 mars, 19h00 dock des suds A partir de 15€ la soirée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T19:00:00+01:00 – 2024-03-31T03:00:00+02:00

Fin : 2024-03-30T19:00:00+01:00 – 2024-03-31T03:00:00+02:00

BABEL MUSIC XP 2024

Music – Expo – Conferences

Programmation au Dock des Suds

Jeudi 28 mars : ANA LUA CAIANO · DAFNÉ KRITHARAS · ERWAN KERAVEC – 8 SONNEURS POUR PHILIP GLASS · ORIANE LACAILLE · POIL UEDA · POUNDO · RECO RECO Y CANALON DE TIMBIQUI · SANAM · SUONNO D’AJERE

Vendredi 29 mars : AURUS · BAJA FREQUENCIA · BATSÜKH DORJ · BELUGUETA · ESINAM & SIBUSILE XABA · FERÀMIA · FLEUVES · KHTEK · KURDOPHONE · LES OMBRES DE LA BÊTE · SHAROUH · VOX SAMBOU

& aussi : AZU TIWALINE & CINNA PEYGHAMY au GMEM et ÉLÉONORE FOURNIAU à la Cité de la Musique

Samedi 30 mars : ALOSTMEN · BEDOUIN BURGER · CINDY POOCH · FAIZAL MOSTRIXX · GHOULA · HARATAGO · KUNTA · LAGON NOIR · LOUISE JALLU · PARRANDA LA CRUZ · THE NAGASH ENSEMBLE OF ARMENIA · ZAR ELECTRIK

Billetterie : bit.ly/billetterieBMXP24

Vous souhaitez promouvoir vos activités à un panel international de professionnel·les de la filière musicale ?

Réservez un stand > bit.ly/stand-bmxp24

Vous êtes un·e professionnel·le de la filière musicale souhaitez naviguer au coeur d’une plateforme d’initiatives et d’échanges ?

Accréditez-vous > bit.ly/accred-bmxp24

www.babelmusicxp.com

_____________________________________________________________

