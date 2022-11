Babel Mômes L’Odéon, 13 novembre 2022, Tremblay-en-France. Du dimanche 13 novembre 2022 au dimanche 27 novembre 2022 :

De gratuit à 7€

Retrouvez la crème de la scène musicale jeune public à Aubervilliers, Paris, Le Blanc-Mesnil, Montreuil et bien d’autres villes d’Île-de-France. Après une 1re édition « 100% Aubervilliers » en 2021, Babel Mômes revient cette année dans une version nomade, comme son modèle, le festival Villes des Musiques du Monde. Le festival Babel Minots à Marseille, a donné naissance à un festival jumeau en Île-de-France, baptisé Babel Mômes. Avec ce même appétit inassouvi de partager toutes les musiques et le spectacle vivant musical dans sa large palette esthétique : retrouvez de nombreux spectacles, pour tous les âges et toute la famille !

Avec L’histoire de Simb (Lions of Africa), La Danse des sauvages (bal costumé du théâtre des Monstres), Super Ego le cachalot de David Delabrosse, Mount Batulao de Maryse, le Petit Bal Raï et bien d’autres ! Le tout entre gratuité et petits prix, en itinérance dans la Seine-Saint-Denis et Paris. L’Odéon 1 Pl. du Bicentenaire de la Revolution Francaise 93290 Tremblay-en-France Contact : https://www.villesdesmusiquesdumonde.com/festival/jeune-public/ 01 48 36 34 02 reservation@villesdesmusiquesdumonde.com https://fb.me/e/6WigiFxam https://fb.me/e/6WigiFxam https://www.villesdesmusiquesdumonde.com/festival/jeune-public/

© Xavier Lours Festival Babel Mômes, musique & jeune public

