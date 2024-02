Babel Mômes Les Trois Baudets Paris, lundi 18 mars 2024.

Retrouvez la crème de la scène musicale jeune public à Aubervilliers, Paris, Le Blanc-Mesnil, Montreuil et bien d’autres villes d’Île-de-France. Du 18 mars au 1er avril 2024, dans 13 lieux de Seine-Saint-Denis et Paris.

Le festival Babel Minots à Marseille, a donné naissance à un festival jumeau en Île-de-France, baptisé Babel Mômes. Avec ce même appétit inassouvi de partager toutes les musiques et le spectacle vivant musical dans sa large palette esthétique : retrouvez de nombreux spectacles, pour tous les âges et toute la famille !

Le souffle de la jeunesse et de la liberté traverse cette nouvelle édition de Babel Mômes et le poing levé de nos 3 messagers olympiques sur l’affiche en donne le ton.

La joyeuse caravane Babel Mômes repart sillonner la Seine-Saint-Denis, Paris et fait escale dans plusieurs lieux alliés. Durant 15 jours, le festival vous donne rendez-vous pour des spectacles, des fêtes, des expériences insolites, des ateliers en tous genres pour les enfants et ceux qui le sont encore.

Le mélange, la diversité, la poésie et la joie, voilà le manifeste de cette 4e édition du festival ! Nous croyons en une jeunesse bouillonnante d’espoirs et porteuse de convictions nouvelles : il est grand temps de laisser place aux marmots pour ambiancer un monde qui ne tourne plus rond.

Cette heureuse Babel francilienne est née d’un rebond fraternel avec le festival marseillais Babel Minots. Ensemble, nous avons concocté tout un mois de musiques pour l’enfance et la jeunesse… C’est parti !

Le tout entre gratuité et petits prix, en itinérance dans la Seine-Saint-Denis et Paris.

