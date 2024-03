Babel Minots: Parallèle 2049 Le GYPTIS Marseille, dimanche 17 mars 2024.

Babel Minots: Parallèle 2049 ♫CINÉ CONCERT♫ Dimanche 17 mars, 15h00 Le GYPTIS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T15:00:00+01:00 – 2024-03-17T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T15:00:00+01:00 – 2024-03-17T16:00:00+01:00

Un ciné-concert dessiné dans le cadre du festival Babel Minots !

Parallèle 2049

Du Philarmonique de la Roquette

Avec Laurent Bernard, claviers,

Julien Kamoun, batterie et Olivier Durand, dessin

45 min / À partir de 7 ans

Parallèle 2049 est une histoire contée par deux musiciens et un dessinateur, qui embarque le public dans un voyage spatial et temporel. Inspirée de la technique du film sur sable, les dessins aux formes épurées se construisent et se transforment créant un univers propice à l’imagination. Le Philharmonique de la Roquette est reconnu pour son travail de composition de musiques originales et d’accompagnement en direct de films muets ou de pièces de théâtre. Ce ciné-concert invite invite au vagabondage et émerveillera petit.es et grand.es.

Infos Pratiques :

Le Gyptis

136, rue Loubon

13003 MARSEILLE

Téléphone

04 95 04 96 25

Tarifs

Plein tarif : 7 €

Tarif réduit (étudiants, chômeurs, RSA, + de 65 ans) : 6 €

Tarif de groupe (+ de 10 personnes) : 5 €

Tarif moins de 20 ans : 3,5 €

Toutes les séances Jeune Public sont à 3,5 € pour tous !

Abonnement dix séances (valable 1 an) : 50 €

